Pesadilla para celebridad que jugó golf con Trump. Las críticas la obligan a dejar las redes sociales

La golfista profesional Lexi Thompson lamenta la invitación del presidente Trump

Una celebridad del mundo profesional del golf nunca pensó que una invitación a jugar golf con el presidente Donald Trump se iba a convertir en una pesadilla.

La golfista de la PGA, Lexi Thompson, anunció el fin de semana pasado que se retira de lasredes sociales después una lluvia de fuertes críticas por haber jugado golf con Trump y con el acérrimo comentarista consevador Rush Limabaugh.

“Hola a todos, solo quiero decir que voy a tomar un descanso de las redes sociales”. Si lo publico será mi equipo de comunicaciones que lo haga por mí. Estoy demasiado conmocionada al leer algunas de las cosas hirientes que me dicen últimamente, no es justo y no lo voy a aguantar”, dijo Thompson en Instagram.

“Gracias a mis verdaderos fans por ahí. Estaré de vuelta pero me concentraré en mí ahora y en mi vida. Gracias por entender ”, dijo Thompson.

Thompson se unió a una ronda de 18 hoyo con Trump y el presentador de radio conservador Rush Limbaugh. El trío jugó en el Trump’s International Golf Club en West Palm Beach, Florida.