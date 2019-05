Reina de belleza bombero murió arrollada por un tractor en Francia

View this post on Instagram

Quand le destin vole la vie d’une jeune femme de 22ans, nous ne pouvons qu’être boulversés par ce drame. Bon voyage au pays de anges belle Morgane! Des pensées émues pour ses parents, son fiancé, ses proches et pour le comité Miss Loire qui a eu la chance de partager des moments de bonheur avec Morgane. #Destinvole #RIP #Drame #injustice @missfrance