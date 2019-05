Kim Kardashian vistió sus curvas con un delicado azul de bondi

View this post on Instagram

Nino en azul bondi //_ ❄🌬 De este lado del mundo, ya pronto empieza los tiempos gorritos del año… #winteriscoming Se toman pedidos, consultenme por correo por colores y tamaño, se realizan envíos internacionales EN : I can make on order, send me an email for colors and size, sending all over the world ✌🏽 . . #crochet #hat #gorritodelana #accesories #beanie #flatlays #azulbondi #winter #automn #invierno #bluepetrol #blue #slowfashion #crochetlove #wool #fashion #outfit #handmade #creation #hechoamano #creaciones #artesania #amano #madewithlove #crochetmeditation #crochetgirlgang #craft #instacrochet #crocheterofinstagram