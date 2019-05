Cuáles son las causas de los movimientos involuntarios en los párpados

El estrés es una de las causas de este espasmo en los ojos

Hay momentos en los que sentimos que el párpado superior o inferior del ojo tiembla, es decir, ocurren movimiento involuntarios. A esto de le conoce como espasmos oculares o mioquimia, y ellos son comunes.

Estos espasmos son inofensivos cuando no son persistentes, pero sí llegan a presentarse con frecuencia puede que haya algún problema neurológico que esté afectando a los párpados del ojo, así lo indica el portal All About Vision.

Causas del movimiento involuntario en los párpados:

Estrés

Tener mucha carga o exigencias debido al trabajo, los estudios o tu vida personal .

Cansancio o fatiga Ocular

Ya sea por trabajo o falta de sueño puede generarse estos movimientos involuntarios. También el uso excesivo de computadoras, tabletas o celulares, pueden hacer que tu vista se canse, así que es recomendable que cada 20 minutos alejes la vista de la pantalla, así descansan tus ojos.

Cafeína

La toma excesiva de cafeína puede aumentar los espasmos en los párpados.

Alcohol

Si observa que justo después de consumir cualquier bebida alcohólica ocurren estos movimiento involuntarios, abstente de tomar alcohol por un tiempo.

Resequedad ocular

Esto tiende a estar más presente en personas de edad avanzada debido al envejecimiento. Aunque también es común en personas que usan mucho la computadora, tienen lentes de contacto, toman medicamentos como antidepresivos, entre otros.

Aunque estos movimiento involuntarios en los párpados desaparecen solos luego de segundos, es recomendable que si ocurre con frecuencia, asistas al oftalmólogo para que te ayude a detectar el problema, y a su vez, pueda brindarte el tratamiento adecuado para desaparecer la molestia.