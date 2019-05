¿Gobierno Trump destruyó evidencia de sus nexos con Rusia? alto ex funcionario lo denuncia

No terminan de conocerse todos los detalles entorno a la investigación de la Trama Rusa y el rol que algunos funcionarios de Donald Trump habrían tenido para proteger al magnate.

Omarosa Manigault Newman, ex alto funcionario de la Casa Blanca acusó a la administración de destruir varias cajas de pruebas con evidencia que, según dijo, deberían haber sido entregadas al fiscal especial Robert Mueller.

Omarosa dijo que le dijeron que dejara varias cajas de documentos relacionados con la campaña de Trump y su transición cuando fue despedida del gobierno en diciembre de 2017 por John Kelly , el entonces jefe de gabinete de Trump.

La orden, dijo Omarosa en entrevista con Al Sharpton en MSNBC, fue a pesar de una “directiva clara” que ella y otros empleados de la Casa Blanca habían recibido para preservar todos los documentos potencialmente relacionados con la investigación de Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Creo que es importante darse cuenta que desde muy temprano en la administración, recibimos cartas para que conservemos toda la información relacionada con la investigación de Mueller: todas las investigaciones, cualquier información, cualquier correo electrónico, cualquier correspondencia”, dijo Manigault Newman.

“Así que pensé que era muy interesante que después de mi discusión con … Kelly en la Casa Blanca cuando fui a tomar mis cosas, me dijeron que tenía que dejar siete cajas de documentos que venían de la campaña, la inauguración, la transición”, continuó.

