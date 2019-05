Pasa de vender fruta en la calle a ser dueña de su propio negocio

Su determinación lleva a inmigrante peruana a convertirse en pequeña empresaria

A Elizabeth Alcarraz le temblaban las piernas y las manos mientras instalaba por primera vez un carrito de venta de frutas sobre la avenida Vermont casi esquina con la calle Carson en la ciudad de Torrance.

No imaginaba que dos años más tarde, de ese carrito saldría para abrir su propio pequeño negocio, apenas cruzando la calle.

Hace cuatro años estableció Noemi’s Fruits en honor a su hija menor Elizabeth Noemi de 21 años.

En el nuevo negocio, Elizabeth no solo vende todo tipo de cócteles de frutas sino que ofrece tamales, aguas frescas, jugos naturales, ensaladas, smoothies, café y té. También tiene sus propias creaciones como las mangoneadas, un smoothie de mango con chile.

Noemi’s Fruits luce inmaculadamente limpio. La fruta esta colocada en contenedores de plástico de diversos tamaños. De verla tan fresca y finamente cortada, dan ganar de comerla.

“Yo creo que el gusto por vender, me viene de mis padres porque ellos tienen una tienda de abarrotes en Lima, Perú”, dice Elizabeth quien emigró de Perú a Estados Unidos hace 28 años cuando su esposo se quedó sin empleo al cerrar la fábrica ensambladora de carros donde laboraba. Ella y su esposo tienen una hija de 37 años, un hijo de 34 años y una hija de 21 años.

Cuenta que ya en este país, su esposo trabajaba en una refinería, pero ella quería aportar a la casa y ahorrar para sus hijos. “La tradición en mi familia es que los padres trabajan duro para dejarles un futuro a los hijos, y los hijos harán también el esfuerzo por dejarles una herencia como una casita a sus propios hijos”, señala.

El primer trabajo que ella tuvo fue en un McDonalds de Gardena. “Empecé barriendo y limpiando mesas. Después me pusieron a atender la caja. Ahí me entró miedo porque yo no hablaba bien inglés. Pero me dijeron es fácil. Solo pregunta por qué número de orden quieren?”, dice.

Poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en gerente del negocio de comida rápida. Pero cuando tuvo a su hija menor, y el tiempo no le alcanzaba porque el trabajo era muy demandante, decidió dejar el cargo.

Meses después fue al centro de Los Ángeles, y le llamó la atención un muchacho que vendía fruta en un carrito. “Le compré fruta, pero volví a regresar y le empecé a preguntar dónde había comprado el carrito; y cómo le podía hacer para conseguir uno y yo también vender fruta”, recuerda.

Con la información de dónde comprar el carrito y sacar permisos, decidió que era tiempo de volver a trabajar.

“La parte más difícil fue decirle a mi esposo. No hallaba cómo. Él es muy negativo. ¿Has mirado vender fruta?, le dije. Te quiero decir que ya compré un carrito para ponerme a vender. ¿Qué?… es muy peligroso. Te puede pasar algo. Tú ya fuiste manager, cómo te bajas a ese nivel”, fue lo menos que le dijo su esposo.

La conversación los llevó a un pleito, pero Elizabeth estaba determinada a hacerse vendedora de frutas.

“Empecé vendiendo en los Farmer markets de Redondo Beach y Long Beach, pero solo eran dos días, y yo necesitaba al menos cuatro días más”, cuenta.

Un día que iba pasando por la calle Vermont en Torrance, se le ocurrió que sería buena idea vender fruta sobre la acera afuera de un negocio de comida rápida.

“Le pregunté al manager si habría algún problema si pusiera ahí mi carrito para vender fruta. Me dijo que no”, recuerda.

Cuando le dijo a su esposo que ahora vendería en la vía pública, fue otra discusión. “Yo no quise escuchar lo negativo, sino me dejé llevar por lo que me decía mi corazón. Aunque si me dio un poco de vergüenza ponerme en la banqueta a vender”, reconoce.

Su primer día de trabajo no le fue bien. “Vendí solo 20 dólares. Me sentí muy triste. En mi mente, ya le estaba dando la razón a mi esposo. Tal vez no era una buena idea vender en la calle”, dice que se repetía a sí misma.

Pero no se dejó vencer fácilmente. Al día siguiente, llegó más temprano y mientras levantaba su puesto, un señor se le acercó. “¿Ya tiene lista la fruta?, me preguntó”.

Ese primer cliente la puso alegre. “Pensé entonces que debía crear mi propio menú de cócteles de frutas en diferentes tamaños con opciones para que el cliente escogiera la fruta que quisiera”, dice.

La persistencia de Elizabeth dio frutos y le empezó a ir muy bien. Tanto que ya no se daba abasto y se puso a buscar una persona que le ayudara.

“Cuando mi esposo escuchó que yo estaba buscando quién me ayudara, quiso saber por qué. Le dije que el negocio estaba floreciendo muy rápido y ocupaba a alguien. Fue entonces cuando sorpresivamente, me dijo que iría a ayudarme los fines de semana cuando no trabajara”, dice.

A los dos años, notó que había un espacio vacío que se rentaba cruzando la calle de dónde se ponía a vender la fruta. “¿Por qué no?, dije. ¿Cuánto se rentara? Me puse a investigar. Con miedo se lo comenté a mi esposo, pero esta vez, me dijo haz lo que quieras. Yo te apoyo”.

Como ellos no hablaban inglés de manera muy fluida, su hija menor sirvió de intérprete para hacer la negociación y firmar el contrato de renta del local.

Así fue como nació Noemi’s Fruits en el número 21720 al sur de la avenida Vermont en la ciudad de Torrance.

“Estoy muy contenta porque nos ha ido muy bien”, dice. Y agrega que la clave para el éxito de su negocio ha sido dejarse guiar por su corazón, y no hacer mucho caso al lado negativo y pesimista, que te quiere decir que no puedes y ve muchos peligros. “A la parte negativa hay que hacerle caso un 10%, pero no más”, dice contenta.

Sobre sus planes futuros de negocios, esta incansable inmigrante de 56 años, prefiere no hablar y reservárselos para ella misma por ahora, porque dice que es muy supersticiosa.