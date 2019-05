“Estrella de TV” se va de fiesta mientras su esposo espera en cárcel de ICE su deportación

Teresa Giudice, estrella del show Amas de Casa Reales de Nueva Jersey fue vista en el Playboy Club

La estella de Tv, Teresa Giudice fue recientemente vista disfrutando de una noche de fiesta a pesar que su esposo está en una cárcel de ICE esperando su deportación a Italia.

La estrella de las Amas de Casa Reales de Nueva Jersey estaba disfrutando con un grupo de amigas en el Club de Playboy en Nueva York según dio a concoer Hollywood life.

Su esposo Joe Giudice y con quien tiene cuatro hijas todas menores de edad, lucha por frenar su deportación. En la actualidad su caso se encuentra en la segunda apelación. Sin embargo la gravedad de su crimen hace casi imposible que pueda quedarse en EEUU.

El esposo de Giudice, Joe, fue liberado de una prisión de Pennsylvania en marzo. Sin embargo, debido a que un juez le ordenó que lo deportaran en octubre del año pasado, fue inmediatamente detenido por ICE, y desde entonces permance detenido en un cárcel de ICE.

“Parecía que se estaba divirtiendo mucho y era muy amigable, amable y siempre sonriente”, reveló una persona a Hollywood Life el 5 de mayo. “Se la vio coqueteando e intercambiando números con otro hombre. Si algo la estuviera molestando, honestamente no habrías tenido ninguna idea. Parecía totalmente bien y bien “.

Joe de 46 años ha vivido en los Estados Unidos desde que era un niño pero nunca obtuvo la ciudadanía estadounidense. Como inmigrante con “Green Card” puede ser deportados si es condenado, como le ocurrió, por “un delito de vileza moral” y/o “delito grave agravado”.

Tanto Joe Giudice como su esposa Teresa fueron acusados ​​de fraude bancario. En 2015, Teresa cumplió una pena de prisión de 11 meses en Connecticut. Su esposo entró en su condena de 41 meses de prisión.

Teresa habló largamente sobre su esposo en la reunión de Real Housewives of New Jersey y dijo no querer tener una relación de larga distancia, explicando que si Joe es deportado de regreso a Italia, ella solicitará el divorcio, reportó The Inquisitr.

“Simplemente no lo voy a hacer. Quiero a alguien conmigo todos los días. Sé exactamente lo que sucede, estoy seguro de que estará con otras mujeres. Sucede. ¿Hacemos lo de larga distancia? No va a funcionar. Será como, ‘adiós’ “.

Tereasa y sus compañeros de reparto están filmando la décima temporada de The Real Housewives of New Jersey , que se espera que se transmita en Bravo TV más adelante este año.

