Una mexicana es la sombrerera de las celebridades de Hollywood

Nunca pensó que sus sombreros iban a gustar a los famosos y en todo el mundo

Cuando la mexicana Gladys Tamez viajó a España y se topó en la ciudad de Vitoria con una sombrerería que había pasado de generación en generación, a la que llegó a comprar un sombrero tipo bolero para asistir a las fiestas taurinas, nunca imaginó que un día se convertiría en sombrerera de las celebridades de Hollywood.

“Me hicieron mi sombrero, me lo moldearon, lo cortaron como yo quería. Ahí fue donde me enamoré del proceso de hacer sombreros y me nació el gusanito por hacer mis propios diseños”, dice.

Cuando regresó a Los Ángeles, se puso a tomar clases para hacer sombreros con la maestra Louis King en una escuela que ya no existe.

“Creo que empecé con el pie de derecho, porque en 2012 se me presentó la oportunidad de diseñar una colección de sombreros para el otoño-invierno que se vendió por todo el mundo”, platica.

Ese éxito en su carrera que apenas comenzaba la animó a abrir su propio negocio en el distrito de la moda en Los Ángeles.

“Cuando abrí mi estudio, lo empecé con dos de mis mentores Armando y Lilia que cuentan con entre 35 y 40 años de experiencia. Ahora somos un equipo de diez. Hace tres años nos mudamos al Distrito de las Artes, antes de que se pusiera de moda”, dice entusiasmada esta mexicana, originaria de Reynosa, Tamaulipas.

Alrededor de hace 16 años vino a Los Ángeles, después de estudiar arte en México.

Todo se dio porque en un viaje a Florencia, Italia donde fue a estudiar arte por dos años y medio, conoció a otra mexicana que quería ser actriz y la invitó a venir a Los Ángeles.

“Yo le dije que sí, pero primero tenía que terminar la escuela en México”, cuenta.

Gladys llegó a Los Ángeles para quedarse, aquí se casó, y empezó un negocio que nunca pensó iba alcanzar nivel mundial. A su llegada, trabajó como vendedora en las tiendas Ron Robinson/Fred Segal donde la apoyaron mucho cuando se lanzó por su cuenta.

“Siempre he sentido una pasión por los sombreros. Siento que van con tu look. A todo mundo le van bien. Alguna gente piensa que no, pero siempre hay un estilo que te queda”, dice.

Los sombreros van de acuerdo al tamaño de la persona y al tipo de cara, aclara. De tanto ver sombreros, descubrió cuál era el mejor para cada persona. “Yo desde que veo a alguien, ya sé que tipo de sombrero le queda. Por ejemplo, a alguien con una cara muy exquisita no le queda un sombrero grande. La selección del sombrero que mejor le va a cada quien, me sale natural y al ojo”, asegura.

Gladys es quien diseña los sombreros en su estudio, y son sus colaboradores los que los confeccionan a mano.

Aún cuando ha sido muy exitosa, dice que nunca se termina de aprender.

“Tengo clientas que me piden envejecer un sombrero para una película, y entre todos encontramos las técnicas para lograrlo”, comenta.

Cómo llega a Hollywood

Esta mexicana dice que la primera celebridad a la que le hizo sombreros fue al actor Johnny Depp en 2012.

“Se dio a través de una diseñadora de vestuario de sus películas. Él es un aficionado y coleccionista de sombreros. Los míos no se los quitaba en las alfombras rojas”, dice sonriendo.

Pero Gladys ha diseñado sombreros para estrellas como Beyonce, Lady Gaga, Jennifer López, Johnny Depp, Yalitza, Pharrell Williams, Sia, Salma Hayek, Queen Latifah, Joe Perry, Beck, Cindy Crawford, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Gigi Hadid y Madona.

Considera que sus sombreros gustan mucho entre las celebridades porque ellos buscan calidad y diseños únicos.

“Entre ellos se fue pasando la voz. Uno me recomendaba a otro”, dice.

Sus creaciones han sido portadas de revistas como Vogue, Elle, Forbes y otras muchos.

Dos veces al año viaja a París a presentar sus colecciones. “Van compradores de todo el mundo”, comenta.

La calidad de su trabajo la ha llevado a las mejores tiendas como Selfridges y Harrods en Londres.

“La clave para tener éxito, es echarle muchas ganas, enfocarse, tener muy presente lo que quieres hacer, trabajar hasta que lo logres y no darse por vencido. De repente, te pasan cosas, pero hay que resolver los problemas al momento”, indica.

Pero sin duda, esta talentosa mujer dice que el mérito se lo debe a la calidad de sus diseños y porque el trabajo es hecho a mano y a la medida.

“Yo busco que las telas y materiales sean de las mejores desde pajas de Panamá de los grados más finos hasta las felpas más selectas”, indica.

La sombrerería de Gladys Tamez (Gladys Tamez Millinery en inglés) apareció en la guía de Luis Vutton como de las mejores del Distrito de la Moda en Los Ángeles.

Al hacer un recuento de su trabajo, siete años después de haberse lanzado al diseño de sombreros, afirma sentirse súper orgullosa de representar a México a todo volumen y de haber hecho realidad su sueño de que un día sus sombreros estuvieran en las vitrinas de tiendas de prestigio mundial en Europa.

“Es un orgullo siendo mexicana haberlo logrado. No hay que tenerle miedo a los retos y enfocarse en lo que quieres hacer. Como mexicana siempre me han tratado muy bien, pues porque ¿Quién no quiere a un mexicano?

Si quieres saber más de esta artista del sombrero, puedes visitar su página GladysTamez.com