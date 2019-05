Brad Pitt reacciona a los rumores de romance con Jennifer Aniston

Muchos toman la sonrisa del actor como una romántica señal...

Tras materializarse hace unas pocas semanas su divorcio de Angelina Jolie, Brad Pitt es ya oficialmente un hombre libre en el plano conyugal. Quién ocupa su corazón, si es que de alguien se trata, es una incógnita al día de hoy, aunque no faltan las especulaciones.

En los últimos días, un periodista del diario británico Daily Mail se cruzó al galán de Hollywood caminando por las calles de Los Ángeles en dirección a su auto. Sin dudarlo, el reportero fue directo al grano y preguntó al actor sobre la posibilidad de que en estos momentos estuviese disfrutando de una “segunda vuelta” junto a Jennifer Aniston, con quien estuvo casado entre 2000 y 2005.

El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood sorprendió con una llamativa reacción frente a la consulta: “¡Oh, Dios mío!”, dijo con una sonrisa, casi como restándole importancia al asunto.

Los rumores de un nuevo romance se iniciaron cuando Pitt concurrió al cumpleaños número 50 de la actriz, que en estos días protagonizó una osada producción de fotos para la revista Harper’s Bazaar. Muchos fanáticos, al igual que varios medios estadounidenses, especularon con la posibilidad de una segunda vuelta para la que fue una de las parejas más populares del espectáculo, luego de conocerse el cercano vínculo que mantienen en la actualidad.

La noticia del presunto regalo de cumpleaños que le habría realizado el actor a su exmujer sumó expectativas en este sentido, tratándose nada más y nada menos que de la casa donde ambos convivieron durante su matrimonio, valuada en $79 millones de dólares. Fuentes cercanas a las estrellas confirmaron al diario británico Mirror que la actriz se habría sorprendido con el lujoso gesto.

Brad y Jennifer se casaron en el año 2000 y, luego de cinco años de matrimonio, pusieron fin a su relación en medio de un escándalo. Y es que Pitt abandonó a Aniston luego de conocer a Angelina Jolie en el set de la película Sr. y Sra. Smith.

Otros rumores vincularon en los últimos tiempos, por otra parte, a Pitt con Charlize Theron, aunque la actriz sudafricana afirmó recientemente que su estado civil es “soltera”.

