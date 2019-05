‘Un poquito tuyo’ de Telemundo: Así celebrarán Marjorie de Sousa y Jorge Salinas el Día de las Madres

"La madre es el pilar de todo"

Loading the player...

Marjorie de Sousa y Jorge Salinas regresan a la televisión en la nueva telenovela de Telemundo, “Un poquito tuyo“. La divertida historia nos brinda una opción más ligera en la programación nocturna con situaciones chistosas en las que se meten los personajes de este enredo.

“Es una historia muy fresca, muy chistosa. La manera en como hacíamos las escenas nos daba risa”, nos dijo en entrevista De Sousa, quien da vida al personaje de Julieta.

“Es muy bonito disfrutar nuestro trabajo porque a veces son jornadas tan largas y tan fuertes que no lo disfrutamos. Estamos tan cansados que es así de, ‘ya que pase’, y cuando pasa decimos, ‘ay, ¿por qué no lo disfruté?’. Yo creo que aquí pasó que aunque estábamos cansados, sí lo disfrutamos muchos y nos reímos mucho. Eramos como niños, obviamente con responsabilidades, disciplina, cumpliendo con nuestro trabajo, pero contagiando a la gente involucrando a nuestros amigos, a nuestros técnicos”.

Para Salinas, quien hace el personaje de Antonio Solano, había una manera de mantenerse cerca de su familia fuera del set.

“Hacer FaceTime con nuestra familia para decirles, ‘esto es lo que hago cuando no estoy con ustedes”, dijo entre risas.

Con el Día de las Madres celebrándose este 10 de mayo en algunos países latinos y el domingo 12 de mayo en Estados Unidos, les preguntamos a los protagonistas de la serie como celebrarían el día tan especial.

“Llevo dos meses que no he parado, gracias a Dios, cosa que me hace inmensamente feliz, pero voy a tener un día normal. Voy a ir con mi mamá a comer, con mi bebé [Matías], vamos a ver que se nos ocurre por ahí. Es rico poder hacer algo normal porque con tanto trabajo a veces no podemos”, dijo Marjorie sobre sus planes.

La actriz de origen venezolano también expresó estar muy agradecida de estar viva.

“Yo creo que el hecho de estar todos los días, de despertarme, estar viva, tener salud, poder respirar… yo creo que hay que agradecer la vida, hay que agradecer a la gente que nos rodea, hay que agradecer las bendiciones que nos llegan, y hay que agradecer hasta las tormentas que nos llegan porque son transformación, son cambios”, añadió.

En cuanto al actor mexicano, nos dijo que iba a celebrar con la madre de sus dos pequeños, Elizabeth Álvarez.

“Voy a procurar complacer a la mamá de mis dos hijos, Máxime y León, con lo que ella quiera. Agradecer también a las madres de Jorge y Santiago, de Gabriella Cecilia, también por esta creación maravillosa que son los hijos. A la madre se le tiene que agradecer siempre. Yo le agradezco a mi mamita santa que está arriba en el cielo cuidándome y cuidando a sus nietos, la educación que me dio y agradezco a estas madres la formación que le dan a mis hijos porque la madre es el pilar de todo”, expresó Salinas.

“Un Poquito Tuyo” es una comedia romántica contemporánea que narra la historia de un exitoso padre de familia que, al tomar medidas drásticas para enseñarle a su familia los valores que han perdido como resultado de la vida privilegiada que los rodea, se dará cuenta que nunca es tarde para encontrar el amor verdadero. “Un poquito tuyo” estrena el próximo lunes 13 de mayo a las 8pm/7c por Telemundo.