Christina Applegate regresa, con el estelar en la serie de Netflix “Dead to me”

No puedes perderte esta serie que combina la comedia, el drama y el humor negro

Christina Applegate, la actriz que estelarizó programas de TV como “Married with children”, “Samantha who?” y “Up all night” ha regresado como protagonista, ahora en la serie de Netflix “Dead to me” (“Muertos para mí”).

Esta historia combina la comedia con el drama y el humor negro. Applegate interpreta a Jen Harding, una agente de bienes raíces tratando de recuperarse por la repentina muerte de su esposo, quien fue atropellado. En un grupo de apoyo, Jen conoce a Judy (Linda Cardellini), una chica de personalidad desenfadada que se convierte en su amiga, pero lo cierto es que guarda varios secretos.

Creada por Liz Feldman (responsable del programa “2 Broke girls”), “Dead to me” es una serie de 10 episodios de media hora, y se estrenó el 3 de mayo. En el elenco también destacan James Marsden y Brandon Scott. Los resultados han sido tan positivos, que ya gran parte del público pregunta por una segunda temporada. Si no las has visto, no puedes perdértela en Netflix; checa el trailer:

