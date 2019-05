Advierten sobre robos en garajes de viviendas en el barrio de La Villita

La Policía no ha proporcionado aun una descripción de los sospechosos

CHICAGO – La Policía de Chicago está advirtiendo a los residentes sobre un par de robos en garajes reportados en el vecindario de La Villita, en el suroeste de Chicago.

En cada incidente, el presunto ladrón entró al garaje por la fuerza y tomó pertenencias del interior, según una alerta de la comunidad de la Policía de Chicago.

Un robo ocurrió entre las 3 am del 22 de abril y las 7:30 pm el 23 de abril en la cuadra 3000 al sur de la avenida Trumbull. Otro sucedió entre las 7 am y las 9 am del domingo en la cuadra 2800 al sur de la avenida Hamlin.

La Policía no ha proporcionado una descripción de los sospechosos.

Una investigación está en curso sobre estos atracos en ese barrio al suroeste de la ciudad.