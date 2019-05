Los conejos rosados en video del “Conejo malo” Bad Bunny provocan debate sobre maltrato animal

View this post on Instagram

Después de leer y escuchar las preocupaciones sobre los conejos que aparecen en el vídeo musical Ni Bien Ni Mal de @badbunnypr , posteo esta nota de aclaración. After reading and hearing about the concerns regarding the rabbits that appear in the music video for Ni Bien Ni Mal from @badbunnypr , I am posting this statement.|