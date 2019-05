Chiquis Rivera: “La vida es para gozarla”

El verdadero encanto de la hija de Jenni Rivera está en cómo siempre supera el odio que suele recibir en redes sociales

Chiquis Rivera es una celebridad que genera muchas emociones en sus fanáticos, y que también enciende la llama de los ‘haters’ con o sin querer.

Pero en medio de todo lo que se dice de ella y su familia, la hija de Jenni Rivera lo tiene claro y a través de Instagram compartió un contundente mensaje: “La vida es para gozarla! Tu ríe, baila y goza… don’t let anyone take your sunshine away! 🤗🙌🏻“.

Sus palabras le han llegado incluso a Clarissa Molina, una de las celebridades que le brindó un corazón a la publicación de Chiquis en Instagram.

La joven cantante también ha sabido superar con gracia y encanto las constantes críticas que recibe en redes sociales, algunas entorno a su relación con Lorenzo Méndez, otras por su supuesto pasado con su madre Jenni Rivera y en el presente por su cuerpo y figura.

Sin embargo, en los últimos meses Chiquis Rivera ha cambiado con creces, y ahora luce una figura más estilizada.