Niña latina a su donante: ‘Gracias por la vida’

Pequeña recibe segunda oportunidad gracias a un trasplante de médula ósea; se celebra el 43 aniversario de esta labor en City of Hope

Una mirada de amor y un abrazo efusivo bajo una pertinaz lluvia fue parte del emotivo encuentro de este viernes entre Rosendo Moreno, oficial de una correccional en Illinois, y la pequeña Zuleyka Flores, de 8 años a quien él le salvó la vida como donante de médula ósea.

“Gracias por la vida”, leyó la niña en su celular, antes de conocer al hombre que fue compatible y le donó este tejido esponjoso que se encuentra al interior de los huesos —como la cadera y el fémur.

A los 5 años de edad la menor fue diagnosticada con un cáncer agresivo y poco común: leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo.

“Era el 7 de febrero de 2016. Mi hija comenzó a quejarse de dolor en sus pies; lloraba de dolor”, recuerda entre lágrimas Luciana González, madre de la pequeña. “Se le habían formado manchas de sangre en los tobillos y en los párpados”.

Zuleyka fue internada en el hospital de niños Rady de San Diego. A su madre y a su padre, Juan Carlos Flores, de Oxnard se les vino el mundo encima cuando les informaron que la niña padecía de leucemia y pasaría mucho tiempo para tratar el cáncer.

Después de muchos estudios y análisis de sangre, llegaron al hospital de City of Hope, ubicada en la ciudad de Duarte, donde conocieron a la doctora Nicole Karras, una experta en oncología pediátrica.

“Ella me dijo: ‘Necesitamos a alguien que sea compatible para efectuar un trasplante de médula ósea’”, narró Luciana. “Mi esposo y yo decidimos que se hiciera”.

Donador en espera

En 2009, Rosendo Moreno se inscribió como posible donador de médula ósea(bitly), después de haber visto un comercial televisivo.

“Cuando me llamaron para ser donador, me sentí emocionado”, dijo el hombre mexicoamericano a La Opinión. “Hoy [ayer] que he conocido a la familia y a la niña, ha sido algo maravilloso… [Antes] solo conocía al papá por medio de mensaje de texto”.

El 22 de julio de 2016, Zuleyka fue sometida al exitoso trasplante.

“Creo que Zuleyka estaba más preocupada de estar lejos de su hermanito [Zach, quien tenía apenas un año] por algunos meses que por la misma quimioterapia y radiación”, dijo la doctora Karras. “Buscamos un donante y Rosendo era una fantástica esperanza”.

Rosendo fue invitado a la Primera Comunión de la menor. / fotos: Jorge Luis Macías.Mientras estuvo en City of Hope, Zuleyka se dedicó a crear muchos dibujos y artesanías; mientras que su madre oraba todos los días.

Luego del trasplante, las células de Rosendo ya en el cuerpo de la niña crecieron y eliminaron la leucemia.

“Cada semana la veía, me preguntaba: ‘¿Cuándo regresaré a casa?’”, añadió la doctora Karr. “Ella quería regresar con su hermanito y jugar”.

Cuatro meses después de la intervención, la pequeña volvió con sus padres a San Diego. Hoy cursa el segundo grado de primaria y —después de tres años— la leucemia desapareció por completo.

“¡Yo quiero ser maestra!”, manifestó ilusionada la niña. “Me gustaría enseñarles matemáticas a los niños”.

Y, aún enjugándose el rostro, Luciana González afirmó: “Yo siempre confié en Dios. Le pedía que mi hija sanara y nos concedió el milagro, por eso también le estaremos eternamente agradecidos a los doctores, las enfermeras y todo el personal de City of Hope que nos trataron con absoluta compasión”.

Por su parte, Juan Carlos Flores expresó que como padre, haber sido testigo del sufrimiento que pasó su niñita fue muy difícil.

“Yo sentía todo su dolor; me dolía verla cuando tomaba el medicamento que la hacía vomitar pero la ayudaba y la levantaba…Estuvo muy difícil pero gracias a Dios todo salió bien.

Gracias también a Rosendo, quien para siempre ya es parte de mi familia”.

De hecho, Rosendo Moreno fue invitado a San Diego para asistir este sábado 11 de mayo a la Primera Comunión de Zuleyka.

Mónica Lara, directora de coordinación de donantes de médula ósea en City of Hope dio a conocer que en EEUU, unos 10,000 pacientes se encuentran a la expectativa de tener la oportunidad de sanar de cáncer en la sangre, como leucemia y linfoma.

Ayuda en todo el mundo

Gracias a Be The Match, la organización sin fines de lucro más importante del mundo enfocada en salvar vidas a través del trasplante de médula ósea y sangre de cordón umbilical, unos 6,200 pacientes recibieron trasplantes en 2018. Desde 1987, se han efectuado 97,000 intervenciones.

Uno de los trasplantes más recientes fue el de Leif Voeltz, un ávido esquiador, ciclista y escalador de Mt. Shasta, quien tenía 64 años de edad cuando los médicos le dijeron que padecía de leucemia mieloide aguda (AML). La enfermedad estaba tan avanzada que solo le daban 5% de posibilidades de sobrevivir.

Pero Leif está vivo, gracias al trasplante y a su donador Marcel Waldmann —un joven alemán de 28 años de edad que viajó a Los Ángeles desde su natal Ludwigsburg.

“Yo me inscribí como donante de médula ósea cuando a un amigo mío con el que jugaba futbol le detectaron leucemia”, indicó ayer a través de un intérprete. “Para mí, conocer al receptor es algo increíble”.

Al festejo de City of Hope también acudieron Holly Toro, de 36 años, quien tuvo una segunda oportunidad de vida gracias a un trasplante de médula ósea, que fue posible gracias a su hermano Bryan Wammack, que fue el donante.

El organismo de Holly está libre de células cancerosas desde hace cuatro años.

Para más información de Be The Match en español y enterarte más sobre cómo es el proceso de donación y si hay riesgos visita: bit.ly/2NHr3ND Y para registrarte como donador de médula ósea ve a bit.ly/1dlTBcQ