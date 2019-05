Ariana James pierde las ganas de ir al gym… ¡pide que la motiven!

La guapa Ariana James confesó a sus seguidores de Instagram que había pasado un muy mal día

El escultural cuerpazo que presume la modelo Ariana James no ha sido gratis, lo ha forjado a lo largo de duras horas en el gimnasio… y ahora se siente sin ganas de ejercitarse.

La también empresaria confesó en su cuenta de Instagram que tuvo un muy mal día, al punto de no tener la voluntad necesaria para acudir a entrenar, incluso pidió a sus más de 1.4 millones de seguidores que la motivaran para seguir adelante.

“Hoy he tenido un día en donde no me siento motivada, todo me ha salido Grrrrrr; trabajo acumulado y algo de malparidez pero la vida es así y hay momentos grises y de colores, nadie tiene la vida perfecta y es normal sentirnos aburridos y desmotivados algunas veces, son las 6:30pm y tengo cero ganas de ir al gym, hoy necesito que ustedes me den motivación”, escribió la CEO de la compañía Beauty Lean.

Ariana es un gran ejemplo de tenacidad y dedicación, pues luego de ser diagnosticada con hipotiroidismo desde muy temprana edad, se dedicó a entrenar y fortalecer su cuerpo. Ha demostrado ser una emprendedora valiente y exitosa influencer.

