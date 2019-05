Festival Hola México da prioridad a mujeres y comunidades marginadas

Este año se llevará a cabo del 31 de mayo al 8 de junio en Los Ángeles

El Festival de Cine Hola México llega a Los Ángeles este año con una amplia variedad de filmes en los que resaltan los dirigidos por mujeres, los que cuentan sus historias y aquellos que se centran en mostrar la lucha de las comunidades marginadas.

“Este año, hemos querido incluir una sección de películas a la que hemos llamado El Otro México enfocadas en la comunidad mexicana marginada para escuchar sus voces. Tenemos películas como La Negrada que hablan de la comunidad negra en México, La Camarista, El Ombligo de Guie’Dani, la historia de una indígena oaxaqueña que viene a trabajar como empleada”, dice Samuel Douek, fundador y director del Festival de Cine Hola México, con sede en Los Ángeles.

El Festival Hola México se celebrará del 31 de mayo al 8 de junio en los cines Montalbán, Regal LA Live y en la Plaza de la Cultura y las Artes.

Douek dice que este año, la inauguración tendrá lugar el 31 de mayo en el Teatro Montalbán de Hollywood. “Es un gran espacio con atmósfera única. Ahí vamos a presentar varias premiers”, dice.

El festival arranca con la película Las Niñas Bien dirigida por Alejandra Márquez Abella. Una cinta que retrata la burbuja en la que vive encerrada la clase privilegiada de México.

“Este año vamos a presentar más de 20 películas. Es un programa extraordinario, bien curado que refleja el crecimiento de la mujer en el cine y presenta historias de mujeres”, comenta el director del festival.

Habrá documentales como Rita El Documental basado en la fallecida cantante Rita Guerrero del grupo Santa Sabina que se exhibirá el jueves 6 de junio, seguido por un concierto de la Santa Sabina.

Douek platica que el público que cada año asiste al Festival de Cine Hola México, es muy variado. “Mostramos todo tipo de películas como comedias y dramas, y cada uno tiene su propio público y mercado. Nos gusta que haya variedad para todos”.

Para la selección de las películas, toman en consideración que sean buenas, bien actuadas y bien dirigidas, precisa.

La clausura se efectuará en la Plaza de Cultura y Artes en el centro de Los Ángeles donde se presentará la cuarta película más taquillera de la historia de México, Mireyes vs Godinez. Al terminar la actriz y cantante Sandra Echeverría dará un concierto.

En su mayoría, explica Douek, las películas son de directores mexicanos, pero hay excepciones. El documental Un Viaje en Taxi es del director de Singapur C.K. Mak. Sin embargo, es filmada en México.

También se proyectará Sea of Shadows, un documental producido por Leonardo DiCaprio que trata sobre los esfuerzos por salvar de la extinción a La Vaquita, la ballena más pequeña que existe en el mundo.

Douek reconoce que es complicado atraer a los mexicanos que viven en Los Ángeles al Festival Hola México. “A pesar de no tener fondos para campañas de publicidad, hemos crecido. Nos movemos en las redes sociales y en grupos para promovernos. Y siempre tratamos de traer a directores, productores y actores de las películas y documentales, y cuando viene alguien famoso, se agotan las funciones”, menciona.

El director del festival de cine mexicano más grande fuera de México, hizo una invitación a todo el público para que no se lo pierda. “Hemos trabajado para que el boleto por película cueste solo 10 dólares”, precisa.

Y añade que el Hola México ofrece una experiencia muy especial.

“Si no vienen a ver las películas que presentamos, es probable que no vayan a tener la oportunidad de verlas otra vez. Muchas veces no las compra un distribuidor y no salen en cine o en streaming”, indica.

El mexicano director del festival se siente contento porque el Hola México ha creado una comunidad de cinéfilos fieles que asisten cada año. “A mi me encanta que la gente venga y disfrute las películas y el cine mexicano”, dice.

Si quieres ver todo lo que ofrece este año el Festival de Cine Hola México, visita su portal. https://www.holamexicoff.com/2019-film-festival/