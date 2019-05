Alerta ambiental en la Ciudad de México por la mala calidad del aire

La capital del país está a unos cuantos puntos para activar la fase 1 de contingencia ambiental

MÉXICO – Las autoridades emitieron una alerta ambiental para la Ciudad de México y el Estado de México ante los altos niveles de contaminación que se han registrado durante los últimos tres días en la zona, provocada por decenas de incendios forestales. que han provocado una capa densa de humo.

Al menos 51 incendios empeoraron la calidad del aire en el Valle de México, destacó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), que ante esa situación decidió emitir una alerta ambiental, y no poner en marcha el plan de contingencia, ya que los niveles de partículas suspendidas es de 142 puntos, y no de 151 para activar la fase 1.

Así que la Came emitió una serie de recomendaciones para que los habitantes cuiden su salud como es evitar salir a la calle si no es necesario, en caso de hacerlo usar cubrebocas y mantener puertas y ventanas cerradas.

Además de hacer ejercicio al aire libre.

La alerta, explicaron en un comunicado, tiene el objeto de reducir la probabilidad de afectaciones en la salud de la población, principalmente de los grupos más vulnerables a los efectos de la contaminación del aire.

“A pesar de que no se ha llegado a alcanzar 151 puntos del índice de Calidad del Aire previstos para activar la Fase 1 del Plan de Contingencias, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha decidido aplicar una alerta ambiental”, informaron.

También evitar utilizar leña, carbón, no prender velas y tampoco fumar.

En los últimos días, la Ciudad y el área Metripolitana se ha visto afectada por distintos incendios que han elevado los niveles de contaminación.

⚠⚠ ATENCIÓN

Toma en cuenta estas acciones para hacer frente a la contaminación del aire ocasionada por los incendios 👉 https://t.co/Xv56XYYFjw

🔸 Evita actividades al aire libre.

🔸Se recomienda que grupos vulnerables permanezcan en hogares. — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 13, 2019

Y es que no ha sido nada fácil para los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, convivir con el humo que se ha generado desde el jueves ante la serie de incendios forestales, que provocaron una capa densa de contaminantes.

Desde las 11:00 horas del jueves, la Zona Metropolitana registra más de 101 puntos Imeca, lo que se agravó el domingo hasta llegar a 144, a 6 puntos de límite para declarar contingencia ambiental.

Durante el fin de semana, la Ciudad de México registró 21 incendios forestales, de pastizales y de baldíos, entre otros, mientras que el Estado de México tuvo 30 incendios y el estallido de un polvorín en Tultepec.

Las condiciones del viento no permiten la dispersión de los contaminantes, indicaron autoridades.

“Un sistema de alta presión ocasiona estabilidad de la atmósfera, caracterizada por una limitada ventilación”, explicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

Es decir, los capitalinos han respirado -hasta anoche- más de 100 horas continuas de aire sucio.

Irritación de ojos y vías respiratorias fueron algunos de los síntomas reportados, sin embargo no fue suspendido el paseo ciclista dominical, sólo se recomendó cerrar ventanas y evitar actividad al aire libre.

Sin embargo ante las altas temperaturas que se registran en la capital del país, para los habitantes es imposible mantener las ventanas cerradas.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Ambiental y Riesgos de Protección Civil de la CDMX, nos habla sobre los altos niveles de contaminación registrados en las últimas horas en la capital pic.twitter.com/OHYglwAtRt — FOROtv (@Foro_TV) May 13, 2019

La región menos transparente



Olía a madera quemada, carbón y a humo.

Y donde el miércoles había cielo azul, ayer había una nata.

Este fin de semana, a las altas temperaturas se sumó la mala calidad del aire por los 51 incendios forestales. Para sofocarlos se requirió la intervención de 258 elementos entre bomberos y personal de Protección Civil, Corena y Alcaldías.

Mientras tanto, en el Estado de México se reportaron 30 incendios en 27 municipios, informó Probosque.

En la entidad, las llamas fueron apagadas por 992 personas, además de los servicios de emergencia que acudieron tras el estallido de un polvorín en Tultepec.

En tanto, habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, al surponiente de la capital del país, resintieron la calidad del aire.

Ojos llorosos, nariz reseca, sed e irritación en las vías respiratorias fueron algunos de los síntomas que señalaron.

Gloria Medina cambió los paseos diarios en el Parque de la Juventud con su mascota por una salida apenas a la banqueta debido a la presencia de humo por el cual cerró puertas y ventanas de su casa.

“Ayer y antier sentí un olor muy penetrante a quemado, de humo. Eso no me permitió salir como normalmente lo hago con mi perrito a pasear, hoy sí porque se siente el aire diferente”, contó.

Héctor Alba salió a patinar este domingo en el skatepark Templo Mayor, sin embargo aún sentía la presencia de contaminación el ambiente.

“Trabajo por Chapultepec y note ayer (sábado) una capa de humo, pensé que era el mismo bosque el que se estaba quemando. Pasé por mi chica y crucé Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, y toda esa zona olía como a madera quemada.

“Se me irritaron los ojos y mi garganta estaba muy seca. Hoy (domingo) está un poco mejor pero ahora que estoy patinando sí se siente el aire más seco. Si la capa estuviera como ayer no vendría a patinar”, comentó el joven.

También en la zona nororiente de la Ciudad de México, los efectos de los contaminantes se dejaron sentir.

El olor de basura quemada, y el humo fue la constante entre los habitantes de la zona, que no dan crédito a la situación que se vive actualmente en la capital del país.