Houston: Padre acusado de abuso sexual a menores, se declara no culpable

Al ex cura, Manuel La Rosa-López, se le imputaron cargos por presuntamente haber abusado de un adolescente hace casi 20 años

HOUSTON-. El ex padre, Manuel La Rosa-López, acusado de asalto sexual a menores se declaró no culpable este lunes en una corte de Conroe, Texas (unos 45 minutos del centro de Houston).

Al ex cura se le imputaron cargos por presuntamente haber abusado de una adolescente hace casi 20 años.

“Fue sexualmente abusada cuando tenía 15 años. Ella (la víctima) pensó que (La Rosa-López) había sido removido de servicio, pero cuando descubrió que seguía en la iglesia, decidió presentar su alegaciones a la policía”, dijo Carol Midboe, vocera del Survivors Network of Those Abused by Priest, un grupo que apoya a personas abusadas por padres.

El segundo caso aun se encuentra en el proceso de la adquisición de evidencia pero pronto será presentado, aseguró Midboe.

El caso del lunes involucra dos cargos relacionados con una víctima, una adolescente que dijo haber sido abusada mientras que estuvo asistiendo a la iglesia Sacred Heart Catholic Church en el 2000.

Debido a que han pasado casi dos décadas y que La Rosa-López ha trabajado en diferentes parroquias se ha conseguido mucha evidencia y existen más de 16,000 documentos que tienen que ser revisados.

Existen otras presuntas víctimas. Los cargos que actualmente enfrenta La Rosa-López llevan una posible sentencia de hasta 20 años.