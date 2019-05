Policía de Texas mata a una mujer que le avisa: “‘¡Estoy embarazada!”

Brutal ataque policía que está ardiendo en redes sociales

La policía informó de que el agente que patrulla el complejo de apartamentos en Baytown, Texas, abrió fuego contra una mujer después de que la víctima agarró su Taser y lo usó contra él.

Un oficial de la policía de Texas le disparó a una mujer que, según informó el propio policía tomó su Taser y lo usó contra él. Todo sucedió momentos después de que la mujer le advirtiera de que estaba embarazada. El altercado fue capturado en un video.

El tiroteo ocurrió a última hora del lunes en Baytown, a unas 25 millas (40 km) al este de Houston. El teniente Steve Dorris, dijo que el oficial en cuestión estaba patrullando un complejo de apartamentos e intentó arrestar a la mujer de 45 años, a quien el agente se había dirigido anteriormente, porque sabía que tenía órdenes pendientes.

Dorris dijo que el oficial, un veterano de 11 años del departamento de policía, abrió fuego después de que la mujer agarró la pistola taser del oficial y la usó contra él.

En el video, se oye a la mujer decir: “Realmente me estás acosando” y “en realidad estoy caminando hacia mi casa”. La mujer está en el suelo y parece alcanzar al oficial cuando se la oye decir: “Estoy embarazada”. Momentos más tarde, él dispara cinco tiros y la mata.

El nombre de la mujer no ha sido revelado, en espera de la notificación de su familia. La policía comunicó que no podían confirmar si estaba embarazada y que una autopsia determinará su estado. El departamento también comunicó que el oficial no sufrió lesiones graves.

“Es un evento trágico para todos los involucrados”, expresaron, según informa The Guardian. “Por supuesto, nuestros corazones están con la familia del fallecido y con nuestro oficial”.

La policía está al tanto del video que circula en las redes sociales y los investigadores quieren hablar con la persona que tomó el video, porque él o ella fue testigo de los disparos.