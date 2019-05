Alcohol, el otro asesino silencioso

El alcohol es un problema de salud pública y parece que lo seguirá siendo. Al menos así lo reconoció un trabajo que recopiló información de los últimos 27 años en 189 países. Según los autores de la nueva investigación, su consumo aumentó en un 70%.

Cada año se producen más de 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo excesivo de alcohol. Esto representa un 5.3% del total de defunciones registradas. También es un factor de riesgo común en más de 200 enfermedades y trastornos, como:

Cáncer: de boca, colon, esófago, garganta, hígado y mama.

Complicaciones neurológicas.

Daño en los huesos.

Debilitamiento del sistema inmunológico.

Diabetes.

Disfunción eréctil.

Enfermedades hepáticas: hígado graso, hepatitis alcohólica o cirrosis.

Problemas cardíacos: hipertensión, arritmia, insuficiencia o ataque cardíaco.

Problemas de visión.

Problemas digestivos: inflamación, gastritis, úlceras y problemas en el páncreas.

Debido a estas consecuencias es que la Organización Mundial de la Salud ( OMS) planteó como objteivo reducir el consumo nocivo del alcohol en un 10% para 2025. Sin embargo, la nueva investigación del Centro para la Adicción y la Salud Mental, en Toronto, Canadá, y la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, encontró que esta meta no se alcanzará.

Los investigadores compararon datos de la OMS sobre el consumo per cápita (por persona) de alcohol junto a encuestas para bebedores y no bebedores de 189 países y encontraron que las personas consumen más alcohol a nivel global que hace casi 30 años. Sus resultados se publicaron en The Lancet.

Un crecimiento preocupante

Los resultados del nuevo estudio resaltaron que, si bien el consumo de alcohol no se modificó demasiado en los países de ingresos altos, las regiones con ingresos medios o bajos si se vieron afectadas por esta tendencia creciente:

El volumen total de alcohol consumido por año aumentó hasta en un 70% entre 1990 (21 millones de litros) y 2017 (35,600 millones de litros).

El consumo de alcohol por persona en adultos aumentó de 5.9 litros en 1990, a 6.5 en 2017. También prevén un incremento que alcance los 7.6 en 2030.

La abstinencia disminuyó de 46% en 1990 a 43% en 2017. También prevén una disminución que alcance el 40% en 2030.

La prevalencia del consumo de alcohol aumentó de 45% en 1990 a 47% en 2017. También prevén un aumento que alcance el 50% en 2030.

El consumo intenso de alcohol aumentó de 18.5% en 1990 a 20% en 2017. También prevén un aumento que alcance el 23% en 2030.

El autor del estudio, Jakob Manthey, señaló que este trabajo ofrece una visión general del panorama cambiante de la exposición mundial al alcohol.

“El consumo de alcohol prevalece a nivel mundial, pero con claras diferencias regionales que pueden atribuirse en gran medida a la religión, la implementación de políticas sobre el alcohol y el crecimiento económico”, explicó el experto.

¿En qué región se bebe más?

Si bien el mayor consumo se concentra en Europa, esta región mostró un descenso de 11.2 litros a 9.8 litros (12%) entre 2010 y 2017.

América permaneció estable, caracterizada por un mayor consumo en el norte, que en el centro y sur:

Norteamérica : 9.7 litros.

: 9.7 litros. El Caribe : 6.2 litros.

: 6.2 litros. Centroamérica : 5.8 litros.

: 5.8 litros. Sudamérica: 9.6 litros.

Otra región estable y de consumo limitado fue África del Norte y Oriente Medio, ambas con menos de un litro por habitante.

Sin embargo, los autores alertaron sobre un importante crecimiento en países como China (7.4 litros), India (5.9 litros), o Vietnam (8.9 litros), donde, en rasgos generales, el consumo creció cerca de un 35%.

Según los expertos estos resultados muestran como el consumo de alcohol seguirá siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades en el futuro. Para prevenir este impacto recomendaron “La implementación de políticas efectivas sobre el alcohol, especialmente en países de rápido desarrollo con tasas crecientes de consumo“.

Para desarrollar estas estrategias de prevención, los expertos recomiendan adoptar diferentes medidas como el aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas o la reducción, en la medida de los posible, de la disponibilidad de alcohol.

¿Cuánto alcohol es dañino?

Esta pregunta no parece encontrar acuerdo entre los especialistas. Algunos profesionales, como los autores del estudio publicado en The Lancet, cuestionan la idea de que exista un consumo “moderado” que pueda ser beneficioso.

Sin embargo, otros expertos coinciden en que las consecuencias del alcohol pueden verse cuando los hombres beben más de 15 tragos semanales y las mujeres más de 8.

Pero ¿Cuánto es un trago? El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (NIAA) define un trago normal como:

12 onzas (355 mililitros) de cerveza común (aproximadamente 5% de alcohol).

5 onzas (148 mililitros) de vino (aproximadamente 12% de alcohol).

1.5 onzas (44 mililitros) de licor fuerte (aproximadamente 40% de alcohol).

