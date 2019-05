¡Bombazo! Alejandra Guzmán le habría bajado el novio a su hija Frida Sofía encendiendo disputa

Los pleitos entre madre e hija serían por un hombre

Ha surgido el rumor de que la disputa entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía es por un hombre. Así es, de acuerdo a multiples reportes de medios mexicanos que retoma “Suelta la sopa”. Sería Christian Estrada -ex novio de Frida Sofía- quien está saliendo con la rockera.

Durante el programa de Telemundo, Verónica Bastos informó que se vio a Estrada llegar al aeropuerto de México y fue el chofer de Guzmán quien lo recogió.

Bastos intentó tener una reacción de Frida sobre el chisme, pero solo respondió con una emoji de carita triste y decepcionada.

En caso de confirmarse la noticia, se repetiría la historia en la Dinastía Pinal ya que en años pasados Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel vivieron un episodio similar.

La relación entre Alejandra y Frida está sumamente fracturada y en días pasados esta última se lanzó fuertemente en contra de su famosa madre.

“Un día me regala ocho pares de zapatos carísimos (que en realidad valen v****) y al otro día me corre y me deja sin tarjetas, sin dinero, sin nada, y a los 16″, escribió en Instagram.

“Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco. Y hasta ahí llegó su pinche abuso”, agregó.

“Sería mejor y tendría sentido que la razón por la cuál siempre he estado ausente que fuera la muerte, pero no. Está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según a ella la quieren. A mi me ve como el enemigo. Y esto no fue así siempre… empezó justo cuando me empezaron a salir [los senos] y bueno la pubertad. desde eso me ha tratado como basura”, también escribió.