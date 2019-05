Alejandra Guzmán reacciona tras fuertes mensajes de Frida Sofía y rumor de disputa por un hombre

La relación entre la famosa madre y su hija se encuentra severamente fracturada

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se encuentran distanciadas y todo cobró nueva vida cuando para el día de las madres esta última hizo fuertes declaraciones en contra de su famosa madre. No solo existe un conflicto entre las dos, si no que también hay un rumor de que la cantante le habría bajado al novio a su hija y ese habría sido el motivo de la discordia.

Durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, las cámaras de “El Gordo y La Flaca” lograron hablar con La Guzmán sobre la polémica que hay alrededor de su vida actualmente.

“Pues mira yo estoy tranquila porque la verdad le he dado todo lo que he podido”, dijo la rockera sobre su relación con su hija.

“Le he dado dos carreras, un patrimonio y todo lo que he podido, pero soy una madre trabajadora y he sido madre y padre entonces no ha sido fácil”, agregó la intérprete de “Reina de Corazones”.

Alejandra también dijo que a Frida siempre la ha amado y aunque se mostró abierta a hablar de este tema complicado, del que si no habló fue sobre el ex de su hija. La reportera le preguntó a Guzmán sobre el chisme que ha circulado en los medios mexicanos y ella optó por ignorar el cuestionamiento.

La relación entre Alejandra y Frida está sumamente fracturada y en días pasados esta última se lanzó fuertemente en contra de su famosa madre.

“Un día me regala ocho pares de zapatos carísimos (que en realidad valen v****) y al otro día me corre y me deja sin tarjetas, sin dinero, sin nada, y a los 16″, escribió en Instagram.

“Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco. Y hasta ahí llegó su pinche abuso”, agregó.

“Sería mejor y tendría sentido que la razón por la cuál siempre he estado ausente que fuera la muerte, pero no. Está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según a ella la quieren. A mi me ve como el enemigo. Y esto no fue así siempre… empezó justo cuando me empezaron a salir [los senos] y bueno la pubertad. desde eso me ha tratado como basura”, también escribió.