Ex de Frida Sofía rompe el silencio sobre supuesto romance con Alejandra Guzmán

Christian Estrada dice no estar buscando fama

En recientes días se empezó a especular que Alejandra Guzmán habría entablado un romance con Christian Estrada, ex novio de su hija Frida Sofía. Los rumores apuntaban a que esta relación sentimental habría detonado el pleito entre madre e hija, cosa que el joven niega.

“Por medio de la presente quiero expresar que un servidor no tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán, a ella al igual que ustedes les expreso todo mi respeto, sobre mi estancia cerca del equipo de trabajo de La Guzmán la detallo, mis hermanos forman parte del crew, vivo en California y a quien no le gusta estar cerca de un equipo exitoso?”, escribió tal cual Estrada en un comunicado en Instagram.

Estrada también habló sobre la intérprete de “Reina de Corazones” y su hija.

“Sobre la señora Guzmán solo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto, como madre, persona y como profesional. Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”, explicó.

Christian Estrada quien apareció en el reality “The Bachelorette” dijo no estar buscando la fama que le ha generado toda esta polémica.

“Sobre mi persona quiero que sepan esta fama no la quiero, no la busco y no es mía, agradezco el interés de entrevistarme, pero no tengo nada más que compartirles. Gracias por su atención“, concluyó.