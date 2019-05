Los amigos de Meghan Markle aseguran que la duquesa de Sussex no tiene pataletas de diva

Los que conocen a la esposa del príncipe Harry se niegan a callar ante los rumores que pitan a su amiga como una "odiosa diva"

La última ocasión en que los amigos de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, decidieron romper su silencio para defenderla ante los rumores de que su carácter difícil estaba provocando las múltiples dimisiones entre el personal del palacio o las acusaciones de que había abandonado a su familia, su testimonio no fue demasiado bien recibido por la prensa y la sociedad británica, que consideraban que los miembros de la monarquía no deberían de prestarse a ese juego de desmentidos.

Sin embargo, eso no ha impedido que una nueva tanda de íntimos de la antigua actriz haya participado en un especial de la cadena CBS encabezado por la presentadora Gayle King, que acudió a la fiesta del bebé organizada para Meghan en Nueva York, y titulado ‘Meghan and Harry Plus One’, en honor al nuevo retoño del príncipe Enrique y su esposa.

“Lo más frustrante es escuchar todas esas historias y saber que no contienen ni un ápice de verdad. No hablan de la misma persona. En todos los años que la conozco y que he trabajado con ella nunca la he visto protagonizar una pataleta de diva, jamás. Creo que precisamente porque la conozco tan bien sé que no se merece toda esa atención negativa”, asegura Daniel Martin, popular maquillador y amigo de la duquesa.

La intérprete Janina Gavankar, que estuvo presente en el enlace real del año pasado, ha preferido centrarse en los aspectos más positivos del matrimonio de Harry y Meghan, como la llegada al mundo de su hijo Archie y el paso hacia adelante que ello supone en términos de representación e inclusividad en el seno de la monarquía.