Trump a indocumentados: “No se pongan cómodos porque serán deportados”

A pocas horas de haber presentado un controvertido plan migratorio que busca reducir drásticamente la inmigración famililar, el presidente Donald Trump recalcó su compromiso con expular a los inmigrantes indocumentados de EEUU.

“Todas las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos serán sacadas del país más adelante”, dijo Trump en Twitter mientras reclama el apoyo de los demócratas para su plan migratorio.

Trump presentó este jueves una propuesta de reforma migratoria destinada a admitir en el país a más trabajadores cualificados y menos familiares de inmigrantes.

El proyecto dejó por fuera la desesperada situación de los cerca de 800,000 soñadores (DACA), junto con más del medio millón de inmigrantes con TPS, factores que lo hacen imposible de negociar con los demócratas.

En un discurso en la Casa Blanca, Trump enumeró los objetivos de una reforma del sistema de inmigración legal que todavía no se ha articulado como proyecto de ley y que difícilmente saldrá adelante en un Congreso dividido y en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2020.

“Los demócratas se dan cuenta ahora de que existe una emergencia nacional en la frontera y de que, si trabajamos juntos, puede resolverse de inmediato”, escribió Trump en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. “Necesitamos los votos demócratas y todo saldrá bien”, agregó.

Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos controlan el Senado.

“La Patrulla de Fronteras sigue deteniendo números récord de gente en la frontera sur”, añadió el presidente estadounidense. “Los ‘hombres malos’, de los cuales hay muchos, están siendo detenidos y serán enviados de vuelta a sus países”.

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019