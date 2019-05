Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de “El Chapo”

La exuberante mujer hace estas fuertes declaraciones sobre sus encuentros con narcos

Sabrina Sabrok, actriz porno, famosa por sus shows sadomasoquistas y por tener los implantes de pechos más grandes de la farándula mexicana, reveló que en varias ocasiones se reunió con los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán “El Chapo” Guzmán y con líderes de otros cárteles.

En entrevista para el medio 5, aseguró que conoció a los hijos de “El Chapo” Guzmán -sin precisar quiénes- en un centro nocturno y que los vástagos del líder del Cártel de Sinaloa son fanáticos de sus shows.

“En una ocasión me tocó ir a Sinaloa, y en mi show me topé con uno de los hijos de ‘El Chapo‘, me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del Cártel. Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos”, dijo en entrevista con Infobae México.

También dijo que en el año 2012 otro de los hijos de “El Chapo” la visitó donde estaba dando un show, y que no le dio miedo pues le dijeron que eran sus fans pues les gustaba su show con contenido extremo para adultos además que no estaba consiente por completo de los riesgos que convivir con personajes como ellos.

De igual manera la mujer de origen argentino contó que también estuvo con miembros del Cártel de Los Zetas y de La Familia Michoacana.

Sabrina Sabrok detalló que próximamente publicará un libro donde narrará sus experiencias con varios narcotraficantes mexicanos.