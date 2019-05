Así es como el CJNG de “El Mencho” compra a policías federales por WhatsApp

Circula mensaje enviado en cadena por esa red social

Como si se tratara del empleo más limpio del mundo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intenta reclutar a policías federales para labores de sicariato por medio de un mensaje difundido en WhatsApp.

De acuerdo con La Neta Noticias, el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, emplaza directamente a elementos de la Policía Federal que han sido dados de baja a que se unan al CJNG, bajo la garantía de que la organización ‘sí paga’.

“Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos el CJNG, invita a todos los ex policía federales que fueron despedidos injustificadamente, a unirse con nosotros ya tienen entrenamiento no lo pienses más, ven aquí sí pagamos” (sic), lee el mensaje que circula en redes.

El llamado mediante el servicio de mensajería está firmado por El M-1, un seudónimo que, supuestamente, corresponde al comandante Isidro Lara, uno de los presuntos líderes del CJNG en Edomex.

El columnista Raymundo Riva Palacio, precisó que el CJNG ofrece 16,000 pesos mensuales a reclutas sin experiencia, por lo que el pago a policías federales, ya adiestrados y capacitados en el manejo de armas, superaría por mucho la cifra anterior.

No es la primera vez que el CJNG recluta a sicarios a través de las redes sociales.

En febrero de este año, medios reseñaron información de que el cartel usaba Facebook y WhatsApp para ofrecer trabajo a hombres jóvenes, luego secuestrarlos, llevarlos a la sierra y entrenarlos para matar.

Según los reportes, el CJNG contactaba a sus víctimas a través de las páginas Bolsa de Trabajo GDL y Trabajos Guadalajara, y les ofrecía puestos de seguridad o escoltas con un pago de 4,000 pesos semanales.