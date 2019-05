Chicharito tiene un amigo “inseparable” y no es imaginario ¿de quién se trata?

Usuarios aseguran que esta persona es una mala influencia para el futbolista mexicano

Javier “Chicharito” Hernández tiene un amigo inseparable y no precisamente “imaginario“, sin embargo, le ha valido un sin fin de cuestionamientos, pues la mayoría de sus seguidores en las redes sociales aseguran que esta persona ha sido una mala influencia en la vida del futbolista mexicano en los dos últimos años.

Se trata de Diego Dreyfus, un personaje al que la mayoría ubica físicamente pues constantemente aparece en las publicaciones del “Chicharito” Hernández en Instagram y Twitter, incluso hasta en las imágenes que comparte junto con su esposa Sarah Kohan.

Dreyfus no pasa desapercibido en el medio, pues es un ingeniero, actor, coach de vida y emprendedor mexicano egresado de la Universidad Iberoamericana y con reconocimiento en las escuelas de actuación de Televisa y TV Azteca.

De acuerdo con información de Publimetro.com.mx, el “amigo” de Javier Hernández inició un negocio de mercadeo en red a los 24 años, en un par de años se convirtió en uno de los distribuidores más grandes del mundo de la industria y actualmente su negocio alcanza más de 32 mil distribuidores en más de seis países.

“Lo cuestiono todo, no soy un entrenador, sólo soy una mala influencia, así que no me sigas si tienes miedo de crecer”, dice en su perfil de Instagram.

“Yo solo digo que estoy loco, cuestiono todo, hablo de todo y por todo. Lo peor de mí es que no me quedo callado y lo mejor de mí es eso mismo. No soy coach, pero no hay como explicar lo que hago y como las reglas no me importan, creo que funciona muy bien. He diseñado la vida que siempre soñé. Espero poder ayudarte a hacer lo mismo (sic)”, escribe en su sitio web.

Lo cierto es que justo desde hace dos años, “Chicharito” Hernández ha tenido temporadas para el olvido con el West Ham en la Premier League de Inglaterra y todo apunta a que el delantero mexicano pudiera salir de los Hammers en el verano próximo.