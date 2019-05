Especialista: “Sin cuerpo es difícil imputarle cargos de asesinato” al padrastro de Maleah

Un ex agente del FBI comentó que es muy probable que la policía ya tiene una considerable cantidad de evidencia, pero que lo mas probable es que quieren adquirir más para asegurarse de que los cargos de asesinato sean concretos

HOUSTON-. Han pasado casi dos semanas desde que se activó la Alerta Amber por la desaparición de la niña Maleah Davis, de 4 años.

Al padrastro de la niña, Derion Vence Davis, se le presentaron cargos por su desaparición.

La búsqueda por la pequeña se ha frustrado en varios intentos realizados por Texas Equusearch, las pistas hasta el momento no han dado frutos y el padrastro no ha cooperado.

Con la investigación en marcha, un ex agente del FBI en entrevista con el canal KHOU 11 señaló que se requiere mas evidencia concreta para poder presentarle cargos de asesinato a Vence.

El especialista comentó que es muy probable que la policía ya tienen una considerable cantidad de evidencia pero que lo mas probable es que quieren adquirir más para asegurarse de que los cargos de asesinato sean concretos.

“Hasta que no se encuentre el cuerpo no puede existir evidencia definitiva de que hubo un asesinato o un secuestro”, dijo James Conway, ex agente del FBI en la entrevista.

“Tenemos que seguir trabajando bajo la posibilidad de que la niña podría es estar viva, es por eso que la policía no puede actuar y presentar cargos de asesinato sin tener evidencia definitiva”, agregó.

Conway explicó que lo más probable es que la persona responsable por la muerte de la niña ya se encuentra bajo custodia porque las estadísticas en este tipo de casos respaldan esa posibilidad.

“Estadísticas, alrededor del país indican que en relación a secuestros infantiles, en un 75 por ciento de los casos las víctimas tuvieron contacto con la persona acusada una semana antes de la desaparición, en el 50 por ciento de los casos tuvieron contacto con el sospechoso, 24 horas o 48 horas antes.