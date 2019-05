Este es el checklist de los documentos que necesitas para sacar el REAL ID en Nueva York

Lo importante es poder comprobar tu identidad

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

Este decreto federal es una iniciativa federal que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares.

Consecuentemente, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada o negra en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

Para obtener una REAL ID necesitas visitar el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de tu estado en persona, presentar dos documentos de identidad oficial y originales, residencia del estado donde vives, residencia legal en Estados Unidos y comprobante de Seguro Social. Los residentes que no se encuentren en el país legalmente no califican para una de estas identificaciones aunque el estado les otorgue licencias de manejo comunes.

Según el DMVde Nueva York, estos son los documentos que necesitas.

Prueba de identidad , como una licencia válida, certificado de nacimiento o pasaporte, con su primer nombre completo, segundo nombre (si corresponde) y apellido. Este nombre, tal como aparece en su comprobante de identidad, se mostrará en su tarjeta como lo exige la ley federal.

, como una licencia válida, certificado de nacimiento o pasaporte, con su primer nombre completo, segundo nombre (si corresponde) y apellido. Este nombre, tal como aparece en su comprobante de identidad, se mostrará en su tarjeta como lo exige la ley federal. Comprobante de número de seguro social o inelegibilidad del número de seguro social. Si tienes una licencia, permiso o tarjeta de identificación de tu estado válida, debes traer esa tarjeta de seguridad social original o W-2 con el número de Seguro Social completo.

Si no tiene una licencia de conducir o tarjeta de identificación de tu estado, debe traer su Tarjeta de Seguro Social o una carta de la Administración del Seguro Social que acredite su inelegibilidad para tener un número de seguro social.

Si perdió su Tarjeta de Seguro Social, debe obtener un duplicado antes de ir al DMV.

Prueba de su fecha de nacimiento.

Prueba de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o condición legal temporal en los EE. UU.

Dos pruebas diferentes de la residencia en el estado de Nueva York, como factura de servicios públicos, extracto bancario o estado de cuenta hipotecario (no se aceptan los requisitos de la caja). Esta dirección se mostrará en su tarjeta.

Si el nombre en su licencia, permiso o solicitud de identificación de no conductor no coincide con el nombre en su identidad, estado legal y pruebas de seguridad social, debe presentar pruebas en el tribunal o emitidas por el gobierno que documenten el evento o los eventos que causaron su (s) cambio (s) de nombre, como licencia (s) de matrimonio, decreto (s) de divorcio, adopción, o documentos de orden judicial.

El proceso de solicitud también requiere que el DMV tome una nueva foto.

