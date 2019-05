“Te veo y doy gracias por permitirme vivir tantas aventuras”, dice Marjorie De Sousa

View this post on Instagram

Te veo y doy gracias por permitirme vivir tantas aventuras, te veo y repito lo valiosa que eres, te veo y te admiro cada día más. Cuantas veces nos decimos gracias por lo que somos??? Cuantas veces te miras honestamente y te dices te amo ??? Recuerda que nadie te puede amar como lo haces tú. No te dejes de ultimo. #teadmiro #teamo #unpoquitotuya #GraciasDiosportanto #unpoquitotuyo #telemundo #lavidaesunhermosoregalo #actriz #mamoatriunfa #mamoatriunfa Fotógrafo: @theoscarvalle Stylist: @enricobompani Makeup: @adriancastillomakeup Hair: @emilianaperezhair @danielavillacollection @armandotakeda @iconique.jewels ❤️ @mediaconceptspr