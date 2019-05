Cerca de 10.7 millones de empleados podrían faltar al trabajo por culpa de Game of Thrones

Hasta hoy, cerca de 4.4 millones de empleados ya han faltado a sus trabajos para ver episodios anteriores y ponerse al día con la serie.

El final de Game of Thrones llegará hoy domingo, y por fin sabremos el destino final de algunos de los héroes más queridos de la pantalla chica.

El programa ha creado tanta expectativa con su conclusión, que se estima que cerca de 10.7 millones de estadounidenses falten al trabajo a la mañana siguiente que se transmita el episodio final, de acuerdo con un análisis de The Workforce Institute at Kronos Incorporated.

Estos números serían casi tan altos como los 17 millones de personas que faltaron al trabajo después de que los Patriots de la NFL venciera a los Rams en el Super Bowl LIII este pasado febrero.

El instituto descubrió que aproximadamente 27.2 millones de empleados que planean ver el show de TV admitieron que faltarían al trabajo, llegarían tarde o trabajarían de forma remota, a causa de la serie.

De esta cantidad de personas, aproximadamente 10.7 millones ya planearon faltar al día siguiente, mientras que 2.9 millones admitieron que llegarían tarde.

Aunque estos números parecerían exagerados, no lo son tanto si tomamos en cuenta que el Workforce Institute at Kronos ya dio a conocer en el pasado que cerca de 4.4 millones de empleados han faltado al trabajo durante esta octava temporada de Game of Thrones sólo para volver a ver los episodios anteriores para refrescar su memoria en tramas clave de la serie.

