Los 5 países con mayor población inmigrante. Te sorprenderá el listado

No es un secreto que la inmigración legal es un factor vital para ayudar a los países con alta tasa de población adulta y bajas de tasa de fertilidad a conseguir suficiente fuerza laboral para mantenar a sus economías.

Sin embargo el control de las fronteras se ha convertido en las úlitmas décadas en un problema político grave, el cual se ha transformado en gran un desafío tanto demográfico como legal para los países del mundo entero.

Bien conocidos son los casos de países desarrollados como EEUU, Reino Unido, Alemania entre otros que han usado la inmigración para fortalecer su fuerza laboral y por ende sus economías.

El problema aseguran expertos son aquellos países con altas tasa de envejecimiento y baja tasas de fertilidad que no consiguen suficiente inmigración para reemplazar a su población.

Un informe del Pew Research sobre los paises con mayor número de inmigrantes da una mayor perspectiva sobre el flujo migratorio que ocurre en el mundo por estos días.

