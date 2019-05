Xuxa, estrella de la música infantil, posa desnuda en la cama

View this post on Instagram

Já está chegando a hora de me lembrar Que eu quero esquecer, as noites que não vi passar… Quanto tempo esperando voce chegar Não preciso nem dizer Basta ver no meu olhar Se voce não vem, eu vou… Se voce não vem… Eu vou te buscar Pode ser no fim do mundo Em qualquer lugar Eu só quero o seu amor Eu só quero te amar Em qualquer lugar do mundo Eu vou te encontrar Eu só quero o seu amor Eu só quero te amar Não fico mais nenhum segundo Sem te beijar…