USCIS ofrece pláticas a inmigrantes, ¿es una trampa de ICE?

La agencia aclara sobre redadas en estos eventos

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) realizan sesiones públicas de información sobre Residencia Permanente y naturalización, principalmente.

Actualmente, por ejemplo, tiene sesiones programadas en Florida, Massachusetts, New Jersey, Pensilvania, Pittsburgh, Washington y Wyoming, en distintos idiomas, como inglés, español, portugués y somalí.

Sin embargo, algunos inmigrantes temen peligro de deportación al acudir a dichas pláticas, sobre todo aquellos que buscan obtener una “green card”, al considerar que a dichas sesiones acuden oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ante el temor, un portavoz de USCIS destacó al portal local Buckrail que sus eventos no están relacionados, de ninguna manera, con ICE ni con ninguna otra agencia que dependa de esa oficina, como los oficiales de ERO. Esto en respuesta a un evento programado esta semana en el condado de Jackson, en Wyoming.

Elizabeth Trefonas, abogada cuya oficina se especializa en leyes migratorias, explicó que los inmigrantes no deberían temer acudir a eventos como éste, ya que USCIS no es una agencia que persiga a inmigrantes, sino que procesa solicitudes sobre beneficios migratorios.

“USCIS no es una agencia de aplicación de la ley. No tiene la capacidad de arrestar y detener. Simplemente no es su función”, explicó al portal. Agregó que los agentes de ICE no ha realizado redadas en eventos similares.

Sin embargo, la experta –como ya lo adelantaron otros especialistas a este diario– señaló que nuevas políticas migratorias podrían colocar “una bandera roja” a aquellos inmigrantes que presenten solicitudes de naturalización, pero se sospeche que hayan cometido algún fraude con documentos.

Cabe destacar que USCIS fue parte de una demanda colectiva porque varios inmigrantes fueron detenidos en sus instalaciones durante citas sobre diversos servicios, incluso en entrevistas para obtener la “green card”.

Abogados y activistas sugieren a los inmigrantes solicitar asesoría antes de iniciar cualquier trámite ante USCIS.