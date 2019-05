¡Vivan los novios! Así fue la boda de Bianca Marroquín y Joseph Schottland en México

La estrella de Broadway tuvo una boda espectacular

La actriz mexicana Bianca Marroquín y el financiero Joseph Schottland celebraron ayer su boda con una ceremonia privada entre 160 de las personas más cercanas a la pareja, en el Hotel Amomoxtli, en Tepoztlán.

“Definitivamente es un renacimiento para mí y es un cambio de vida, no nada más estoy aceptando a Joseph, también a sus hijas, me convierto en esposa y madre el día de hoy y es muy importante porque aquí está la gente más querida para nosotros, nuestros familiares y muchos amigos que viajaron desde Grecia, Londres, España, Canadá y Estados Unidos, y de la República“, explicó la regia de 44 años.

Para la primer actriz mexicana en tener un papel protagónico en Broadway, en Chicago, el flechazo fue instantáneo, y fue la energía positiva de Joseph, su ambición, el amor por sus hijas, su espiritualidad, y por supuesto la química, lo que la hizo saber que él era el indicado.

“Llego transformada, con mucha ilusión, con mucho amor en mi corazón. Los sueños se hacen realidad, este hombre lo he pedido toda mi vida y por fin me llegó ahora, creemos en las segundas oportunidades y que nunca es demasiado tarde.

“Es una fiesta de pura magia y amor por el que se pelea, él me ha enseñado que uno no se da por vencido cuando las cosas no son fáciles“, dijo Bianca antes de la ceremonia civil.

Los novios se unieron mediante tres actos. La civil, que tuvo lugar en la piscina del hotel; una celebración judía oficiada por el tío de Joseph; y finalmente una ceremonia prehispánica, con incienso de por medio.

Joseph, egresado de The New York University y de un MBA en Columbia Business School, entregó el anillo a Bianca el 11 de enero pasado en París.

Dijeron que pasarán su luna de miel en México.

A la boda acudieron celebridades como Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín, así como Juan José Origel y René Franco.

Roberto Heras