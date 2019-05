¿Y las diminutas tanguitas? Critican a Yanet García, la chica del clima, por no mostrar retaguardia

View this post on Instagram

“Que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme, que sostenga tu cuerpo cuando este pierda el equilibrio. Que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego alimente tu mirada y purifique los alimentos que nutrirán tu alma. Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu mente y alma de todo aquello que no le pertenece"… Bendición náhuatl 🙌🏻❤️