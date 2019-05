¡Con las manos en la masa! Captan a Alejandra Guzmán con ex novio de su hija Frida Sofía tras negar romance

La rockera fue captada en video con Christian Estrada por las calles de Los Ángeles

A pesar de que habían negado un romance, Alejandra Guzmán fue captada en la ciudad de Los Ángeles con el ex novio de su hija Frida Sofía. La intérprete de “Reina de Corazones” está en la ciudad californiana y se vio saliendo de un recinto junto a Christian Estrada así como otro grupo de personas.

Fue la periodista Nelssie Carrillo que logró captar las imágenes y las publicó en Instagram.

El video llega después de que Estrada lanzara un comunicado en donde afirmaba no tener algo con la cantante y sólo estar asociado con ella porque tiene amigos que trabajan en sus shows de presentación.

“Sobre la señora Guzmán solo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto, como madre, persona y como profesional. Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”, explicó Estrada.

Frida Sofía recientemente también confirmó la relación amorosa entre su madre y su ex novio.

“Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por ésta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación“, dijo a una revista mexicana.