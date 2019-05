Desconocido la enamoró por Facebook y ése fue el principio de su “infierno” sexual

¿Cuántas veces has compartido fotos íntimas por Messenger?

Probablemente, desconocidos te han tratado de abordar mediante Facebook para entablar comunicación contigo con un interés romántico.

Pero, ¡mucho ojo con los usuarios que se te acercan mediante esta red social! De “amor” al fraude bastan par de “clicks”.

Esto lo aprendió recién una colombiana luego de haber sido extorsionada por el hombre que la enamoró por esa red social.

El sujeto que fue detenido ganó la confianza de la mujer al punto de que la convenció para que le enviara fotos sexuales.

Esas mismas imágenes se convirtieron en el martirio de la mujer cuando el hombre las utilizó para extorsionarla.

La víctima indicó a Caracol TV que el sujeto creó un perfil falso para engañarla.

“Nunca imaginé que esa persona haría un perfil falso, comenzó a escribirme a decirme cosas bonitas por Messenger y yo caí ingenuamente, me dejé llevar; cuando obtuvo mi confianza me comenzó a pedir fotos y videos”, dijo la mujer, cuya identidad no fue revelada.

La colombiana, que está casada, dijo que la intimidación fue aumentando con el tiempo al punto que el hombre la amenazó con revelar a su familia los intercambios.

Lo anterior llevó a que la mujer cuadrada con el hombre encontrarse en un parque y entregarle el dinero. Ese contacto lo aprovecharía la Policía para arrestar al extorsionador.