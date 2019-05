Drogan a Talía de Acapulco Shore en un antro de la Ciudad de México

La también DJ explicó en varios videos su mala experiencia

Talía Eisset compartió con sus seguidores a través de redes sociales que la drogaron en un antro de la Ciudad de México.

La participante del programa Acapulco Shore explicó en varios videos que publicó en su perfil de Instagram Stories que el fin de semana pasado tuvo una muy mala experiencia en un lugar, sin embargo no le pasó nada grave.

“Salí a un antro y me drogaron, me echaron algo en la bebida me empecé a sentir súper mal. No sé qué haya sido; creo que fue un ácido porque me sigo sintiendo mal y ya pasó un día“, explicó.

En el video la también DJ aparece sin maquillaje, acostada y se nota que aún está alterada por lo que vivió.

La morena le pidió a sus seguidores que tomen algunas precauciones al salir a antros o bares, pues los peligros están a la orden del día.

“Cuídense un chingo y no vayan al baño y dejen sus vasos ahí, porque puede haber algún loco o loca que te quiera meter algo, eso fue lo súper feo que me pasó“, finalizó.

Talía se dio a conocer en el reality Acapulco Shore, en el que participa desde la primera temporada, donde ha protagonizado peleas y borracheras con sus compañeros de la casa.

Actualmente Eisset combina su trabajo como DJ con su participación en la sexta temporada del programa del canal MTV.