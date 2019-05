Joaquín Muñoz habla con María Celeste en Al Rojo Vivo y jura que Juan Gabriel aparecerá

Todo depende de AMLO: Ex asistente asegura que Juan Gabriel aparecerá cuando el presidente de México diga y pida a Juan Gabriel en el Palacio Nacional

“No me afecta lo que dicen de mí”, dice Joaquín Muñoz, el ex asistente de Juan Gabriel quien también afirma que no le molesta ni lo daña el hecho de que se le señale como “loco”, tanto de parte de los representantes legales del cantante, como por parte de algunos periodistas como Gustavo Adolfo Infante, según Muñoz señaló.

“Él tiene que salir, él va a salir. Yo les juro y les prometo que va a salir Juan Gabriel”, dijo el Joaquín durante una acalorada entrevista con María Celeste Arrarás en Al Rojo Vivo de Telemundo.

Sobre la conferencia de prensa que brindaron los abogados de Juan Gabriel, Muñoz asegura haber salido victorioso, aún cuando éstos aseguraron que Juan Gabriel está muerto. E incluso afirmaron que sobre Muñoz podrían ejercer acciones legales, ya que lo podían demandar por daños a la moral, como parte de un procedimiento civil.

Sin embargo, Joaquín Muñoz mantiene su posición y afirma que Juan Gabriel aparecerá cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador –AMLO-, diga y pida a Juan Gabriel en el Palacio Nacional.

“Él sabe que está vivo”, dice el ex asistente sobre la opinión del presidente en el caso de el “Divo de Juárez”. Y asegura que a él nada le gusta ordenar una investigación para poder acelerar el proceso de regresar al cantante a la vida.

Aquí la entrevista: En conversación con María Celeste Arrarás.