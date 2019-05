McDonald´s se enfrenta a más demandas por acoso sexual y quejas por bajos salarios

Los trabajadores de la empresa se manifestarán en 13 ciudades pidiendo un mínimo salarial de $15 la hora

No han podido ni querido aguantarlo más. Empleadas de McDonald´s han interpuesto 25 demandas por acoso sexual en 20 ciudades en todo el país contra la empresa y sus cadenas de restaurantes además de presentar su caso a la Comisión de Oportunidades para Empleo Igualitario (EEOC).

Pero asegurar que se respeta la libertad sexual de los empleados no es el único frente abierto para la empresa. Coincidiendo con la reunión anual de accionistas los trabajadores de esta icónica cadena de restaurantes van a salir a las calles en 13 ciudades del país para pedir una subida del salario mínimo a $15 la hora y el derecho a formar parte de un sindicato.

Muchos de los empleados de McDonald´s cobran este salario pero no todos. Precisamente fueron los empleados del sector de la comida rápida los que iniciaron en 2012 las manifestaciones a favor de esta subida del salario mínimo y su gran triunfo consistió en que con el tiempo un buen número de ciudades y estados han establecido que $15 sea lo mínimo a pagar por un empleo. Muchas grandes empresas con operaciones multiestatales han optado por elevar lo mínimo que abonan a sus trabajadores por esta razón. Pero McDonald´s no es una de ellas.

Esta empresa aduce que no es un empleado conjunto con sus franquiciados y que no puede decirles qué salario deben abonar. Es algo que se está disputando en estos momentos. Mientras tanto, la empresa ha dicho que no hará lobby a nivel legislativo para evitar que se eleven los salarios mínimos donde no haya ocurrido y a nivel federal.

Las demandas interpuestas con la ayuda de Fight for $15, el apoyo legal de ACLU y los bufetes de abogados Altshuler Berzon y Outten & Golden con el apoyo del TIME’S UP Legal Defense Fund. Este fondo está administrado por National Women’s Law Center Fund (NWLC), una organización que revela que las demandantes alegan situaciones espantosas.

“En muchas situaciones las mujeres que se quejan del acoso tienen que hacer frente a represalias como el despido o menos horas de trabajo”, explican en un comunicado. Para el NWLC las demandas contra McDonald´s son sintomáticas de lo que describen como una “epidemia continuada de acoso sexual y asalto en este país”.

Desde esta organización se explica que el año pasado se interpusieron otras demandas semejantes y se hicieron llamadas para que hubiera cambios pero la empresa “ha fracasado a la hora de prestar atención a este problema común de acoso sexual en su cadena de restaurantes. La mayor parte de las acusaciones que se han presentado ante la EEOC entre 2012 y 2916 llegan desde el sector del servicio de comidas.