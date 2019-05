Trump cancela abruptamente reunión con demócratas y exige que dejen de investigarlo

El encuentro en la Casa Blanca era la multimillonaria inversión en infraestructura en todo el país

El presidente Donald Trump terminó abruptamente la esperada reunión que tenía con los líderes democratas del Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, debido a investigaciones en su contra, particularmente en la Cámara de Representantes, que lidera la primera.

A los pocos minutos de iniciar el encuentro, la Casa Blanca convocó a una conferencia de prensa de emergencia en el Jardín de las Rosas, donde el mandatario dijo que no podía trabajar con los demócratas “mientras investigaban a él y a su administración”.

“Entré en la sala y le dije al senador (Charles) Schumer, a la presidente Pelosi, que quiero hacer infraestructura”, afirmó el mandatario. “Pero no pueden hacerlo en estas circunstancias”, expresó en referencia a las indagatorias sobre posible obstrucción de la justicia que realiza el Comité Judicial en la Cámara.

La reunión duró apenas unos minutos, donde el presidente fue claro sobre sus exigencias, las cuales deben ser tomadas en cuenta si es que los demócratas quieren que avance el proyecto de inversión de dos billones de dólares que ya tenían negociado con la Casa Blanca.

“Lo he dicho desde el principio, desde el principio, es probable que no pueda ir por dos pistas. Pueden ir por la pista de la investigación o por la inversión”, dijo el mandatario, quien se dirigió a la prensa ante un atril donde se pegó el presunto costo de la investigación de Robert Mueller que no encontró colusión del equipo de campaña del presidente con el Gobierno ruso para intervenir en las elecciones de 2016, pero dejó la puerta abierta a una posible obstrucción de la justicia.

En una conferencia de prensa conjunta, Pelosi y Schumer lamentaron la posición del mandatario y la primera dijo que el mandatario afirmó que él “no hacía encubrimientos”, en lugar de comenzar la reunión sobre infraestructura.

Visiblemente sorprendida por la reacción del mandatario, la demócrata Pelosi dijo que “rezaba por el presidente” y por el país.

“Él pasó de frente. Intento averiguar por qué hizo eso“, dijo Pelosi. “Rezo por el presidente de los Estados Unidos… y rezo por los Estados Unidos de América”.

Schumer consideró que el presidente Trump planeó cómo actuaría en la reunión y enfatizó que no fue “un movimiento espontáneo”.

“Se le ocurrió esta excusa preplaneada”, dijo el líder de la minoría en el Senado. “Cuando llegamos a la habitación, las cortinas estaban cerradas… el presidente – había un lugar para él frente (a nosotros) para que pudiera ponerse de pie e intentar decirnos por qué no haría plan de infraestructura. Y, por supuesto, luego se dirigió al Jardín de Rosas con carteles preparados que se habían impreso mucho antes de nuestra reunión”.

Schumer lamentó la reacción del mandatario republicano y destacó que los demócratas están interesados “en hacer infraestructura”, que el país necesita, pero que al presidente “no le interesa”.

Las negociaciones entre demócratas y la Casa Blanca avanzaron hasta el 30 de abril, cuando Pelosi y Schumer anunciaron un acuerdo para invertir, que sería impulsado desde el Congreso.