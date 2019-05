Univision: Alejandra Espinoza estrena ‘bubis’ y corrige ‘hoyito’

La presentadora de Univision se sometió a una nueva cirugía estética

Alejandra Espinoza es una de las estrellas más reconocidas de Univision que recientemente se confirmó como una de las presentadoras para Premios Juventud 2019. La guapa modelo ha sido abierta con sus razones para operarse las “bubis” y es que ella misma dice que desde su paso en “Nuestra Belleza Latina”, no se sentía cómoda con el tamaño de sus senos.

La ganadora de la primera temporada del reality redujo su busto hace 10 años y recientemente compartió que se tuvo que someter a una nueva cirugía para poder cambiar los implantes.

“Yo sé que les había dicho que me iba a operar las bubis, no porque quería sino porque ya habían pasado 10 años desde que me las operé la primera vez y, aunque no parecía, tenía implantes entonces me los tenía que cambiar y efectivamente me los cambié, así que estoy estrenando bubis”, confesó Espinoza en un video de su canal de YouTube.

La operación no solo fue para cambiar los implantes, si no para corregir algunas imperfecciones que tuvo anteriormente.

“No sé si ustedes se acuerdan que yo tenía como un hoyito en el centro de las bubis que me había quedado y la verdad es que no me importaba, pero el doctor me dijo que eso se podía corregir. Entonces cuando me operan me lo corrigen”, explicó la modelo.

Aunque parezca que se aumentó el tamaño de sus senos, Alejandra Espinoza asegura que es el mismo tamaño solo que ahora las tienen “más juntitas”.

“El tamaño de la prótesis es igual, simplemente están más juntitas que antes, entonces ahora visualmente no se ve igual. Ahora que están juntitas se ve más bonita la ropa. Parecen más grandes de lo que son, [pero] se los juro no son tan grandes”, añadió.