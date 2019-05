Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Jueves 23

Rock latino

Dos bandas de rock latino de la vieja guardia, Enjambre y La Gusana Ciega, ofrecerán un concierto juntas en el teatro Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles). Ambos grupos presentarán su música más nueva; en el caso de Emjambre tocarán temas de “Imperfecto extraño”, su disco más reciente, un material que vendió más de 30 mil copias en México. 8:30 pm. Boletos $40 a $50. Informes (213) 746-5670 y thebelasco.com.

Show con Hermanos Rosario

La banda de merengue dominicano, Hermanos Rosario, que integra a los hermanos Pepe, Rafa y Luis Rosario, ofrecerá un show en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles). El grupo interpretará los éxitos de su extensa trayectoria, que suma más de dos décadas. Solo mayores de 21 años. 9 pm. Boletos $30 a $95. Informes (213) 745-0162 y congaroom.com.

Música vasca

Luego de 25 años de carrera, el grupo de rock vasco, Berri Txarrak, comienza su gira de despedida por escenarios de Estados Unidos y México. El trío llegará a la ciudad para ofrecer un show en el club Five Star (267 S. Main St., Los Angeles), para luego hacer lo mismo en plazas del norte de California y de Oregon. 9 pm. Informes (213) 625-1037 y fivestarbardtla.com.

Autos de Hollywood

Más de 40 autos que salieron en cintas como “Back to the Future”, “Blade Runner”, “Ghost in the Shell”, “Transformers” y “I, Robot”, forman parte de Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy, una exhibición que abrió sus puertas en el museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles). La muestra explora la historia de Hollywood, y es la exposición de autos de ciencia ficción y fantasía más grande el mundo. También incluye arte conceptual, objetos de utilería y trajes que se usaron en películas. Entre los autos que se pueden ver están el Lexus LS 500 F Sport que se usó en “Black Panther”, el Warthog en “Halo”, el 2035 Audi RSQ de “I Robot”, el Volkswagen de “Bumble Bee” (en la foto) y la máquina del tiempo de “Back to the Future”. Termina el 15 de marzo de 2020. Abierto todos los días de 10 am a 6 pm. Boletos $11 a $16. Informes (323) 964-6331 y petersen.org.

Viernes 24

Apertura de Pacific Visions

El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) está de fiesta, pues inaugura esta semana la expansión más grande desde su fundación, hace más de 20 años. El ala nueva, que se bautizó como Pacific Visions, incluye un exterior impresionante de cristales azules, mientras que en el interior alberga un teatro inmersivo con tecnología de punta, instalaciones interactivas, exposiciones multimedia y una exhibición de animales vivos. Este nuevo concepto, según los directivos del acuario, redefinirá el papel de los centros de ciencia y acuarios y ayudará a examinar la relación de los humanos con el planeta. Abierto todos los días 9 am a 6 pm. Boletos $26.95 a $29.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Apertura de nueva atracción

El parque temático Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) reabrió Calico River Rapids, la atracción antes conocida como BigFoot Rapids. La renovada expedición incluye un recorrido en balsas por un río tempestuoso por cuyos senderos se pueden ver todo tipo de animales silvestres, entre ellos osos, zorros, culebras y roedores. Ahora estas especies están operadas por animatronics, lo que les da, además de movimiento, más realismo. Las balsas, en las que caben hasta seis pasajeros, gira y da vueltas inesperadas en las rápidas corrientes de agua del río, del que nunca se sabe si se saldrá bien librado. Abierto todos los días; consultar horarios en la página oficial. Boletos $84; en línea $49. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Sábado 25

Concierto gratis

Grupos como Los Muecas y La Zenda Norteña y Kevin Ortiz participan en el concierto Miller Lite, que patrocina esta bebida y la estación de radio La qué buena. Tendrá lugar en el MillerCoors Inwindale Brewery (15801 1st St., Irwindale). Habrá cerveza y tacos gratis. 5 a 11 pm. Entrada gratuita. Para asistir es necesario registrarse. Informes aquisuena.com

Cinta con Godzilla

La cinta “Godzilla: King of the Monsters” se presentará por adelantado en el James Bridges Theater (235 Charles E. Young Dr., West, Los Angeles). La trama gira en torno a los heroicos esfuerzos de la agencia Monarch, cuyos miembros se enfrentan a monumentales monstruos operados con baterías, incluyendo a Godzilla, quien se encuentra con Mothra, Rodan y el más reciente de sus némesis, el monstruo de tres cabezas, King Ghidorah. 7:30 pm. Entrada gratis. Informes (310) 825-6792 y godzillaucla.eventbrite.com.

Domingo 26

Fiesta Mexicana

El Grupo Folclórico de UCLA será la pieza central de la doceava Fiesta Mexicana que tendrá lugar en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles). Este año el tema es La Fiesta del Siglo, y conmemora los cien años de esta universidad. Además de este grupo, participan Banda La Prohibida, Conjunto Sexto Norte, Mariachi Uclatlán y San Gabriel Mission Marimba Ensemble. 5:30 a 8:30 pm. Entrada gratuita. Informes 100.ucla.edu.