Buscan dar cumplimiento obligatorio al uso obligatorio del cinturón de seguridad en Memorial Day

CHICAGO – Funcionarios de los Departamentos de Transporte y Policía del Estado de Illinois se unieron a más de 200 agencias locales de aplicación de la ley en el anuncio del lunes. La campaña “Border to Border” contará con un aumento en el cumplimiento obligatorio del uso obligatorio del cinturón de seguridad con el aumento de patrullas y zonas de cumplimiento de la ley durante la próxima semana de vacaciones.

El secretario de transporte, Omer Osman, dijo que los accidentes de tráfico en Illinois han disminuido este año. Osman destacó también que el uso del cinturón de seguridad es “su mejor línea de defensa en un choque”.

El director de la policía estatal, Brendan Kelly, dijo que “Border to Border” fue organizado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras como parte de la campaña de larga duración “Click It or Ticket”.

Las autoridades dicen que los viajes de verano serán más seguros al abrocharse el cinturón, reducir la velocidad, conducir sobrio y no utilizar el teléfono móvil mientras se maneja.