Inician servicios fúnebres en Chicago para la mujer embarazada hispana estrangulada Marlen Ochoa-López

Los familiares de Marlen Ochoa han llegado de México para darle el último adiós a la joven fallecida

CHICAGO – Familiares, amigos y personas conmovidas con el caso de la mujer embarazada hispana estrangulada y que le sacaron brutalmente el bebé de su vientre Marlen Ochoa López comenzarán a participar de los servicios funerarios los cuales serán abiertos al público en Chicago.

La jornada de visitas se realizarán el jueves 23 y viernes 24 de mayo en Mount Auburn Funeral Home en el 4101 al sur de la avenida Oak Park en Stickney desde las 3 pm a las 9 pm el jueves y de 9 am a 9 pm el viernes.

Su servicio funerario también se llevará a cabo en la funeraria Mount Auburn el sábado 25 de mayo de 9 am a 11 am. El servicio de capilla está programado para las 11 am.

Los familiares de Marlen Ochoa han llegado de México para darle el último adiós a la joven fallecida. Se reunieron el miércoles por la noche en una vigilia afuera de una peluquería en el barrio La Villita donde trabaja su madre y a la que ella frecuentaba.

La familia también conoció a su bebé quien está luchando por sobrevivir en un hospital local. Su condición ha mejorado, la comunidad se mantiene en oración guardando la esperanza que el recién nacido pueda sobrevivir.