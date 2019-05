Quería donar esta almohada pero la rechazan por tener estampado “obsceno”

La mujer recurrió a Facebook para resolver su duda y muchos encontraron pronto el por qué rechazaron este objeto

Una graciosa historia fue compartida hace unos días por el periódico The Sun, la cual narra la historia de una mujer que intentó donar a una tienda de caridad de su localidad una almohada de color blanco y que tenía un estampado de flores azules, pero se llevó gran sorpresa cuando la tienda rechazó su donación sin que le dieran una explicación.

Luego de darle vueltas al asunto y de explorar si la almohada tenía algún defecto, la mujer recurrió a Facebook para pedir ayuda y resolver el misterio.

“Ayuda, por favor… ¿por qué la tienda de caridad no aceptó esto?”, escribió y publicó este texto junto con una foto de la almohada.

Varios usuarios respondieron a la pregunta de la mujer, a quien le pidieron viera de más cerca el efecto que dan las grandes flores de color azul, ya que en realidad dan idea de algo fálico, pues consideran que tienen forma de pene.

“Tal vez porque las flores parecen penes”/ Quiero decir…¿quién no quisiera una almohada de penes?/ Me avergüenza todo el tiempo que me tomó”, fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

La almohada pertenece a una colección diseñada por la marca Look Human y en efecto, esta empresa describe el producto como una “almohada con detalles azules y patrones florales en forma de pene”.