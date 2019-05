El video de Jailyne Ojeda meneando el trasero para callar bocas a quienes critican sus atributos

View this post on Instagram

I’ve never uploaded a video like this but life is short! And my body isn’t always going to be like this so I want to look back when I’m old and see how I used to move it 🙈 🍑 Jamás he subido un video así pero la vida es corta! Y no siempre tendré el cuerpo así.. cuando esté viejita quiero ver como lo movía de muchacha jaja Para los que dicen que mis nalgas son photoshop! 😂